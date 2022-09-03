Video: Çin'de Yaşayan Rus, Çin'deki Nev'lerin Yeşil Üretimine Hayran Kaldı - Son Dakika
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Video: Çin'de Yaşayan Rus, Çin'deki Nev'lerin Yeşil Üretimine Hayran Kaldı

03.09.2022 10:03
Video: Çin'de Yaşayan Rus, Çin'deki Nev'lerin Yeşil Üretimine Hayran Kaldı

LİZA, Çin'de yaşayan bir Rus"Yeni enerjili araçlar seyahat etmek için birçok insanın ilk tercihi haline geldi.

LİZA, Çin'de yaşayan bir Rus

"Yeni enerjili araçlar seyahat etmek için birçok insanın ilk tercihi haline geldi. Belki sizin de bir tane var. Ama hiç yeni enerjili arabaların üretimini merak ettiniz mi ya da belki yeni enerjili arabalar ile geleneksel arabaların üretimi arasındaki farkı merak ettiniz mi? Ben Liza, bugün Chery yeni enerjili araç fabrikası turunda bana katılın."

LİZA, Çin'de yaşayan bir Rus

"Enerji tasarrufu ve çevre koruma kavramlarının bu fabrikadaki üretim sürecine yansıtıldığını duydum."

Qİ YİSHENG, Chery Yeni Enerji'nin faz II fabrikasının üretim departmanı müdürü

"Chery EQ1'in otomobil gövdesi tamamen alüminyum alaşımdan yapıldı. Hafif bir malzeme. Geleneksel bir çelik otomobil gövdesinin ağırlığının yalnızca yüzde 60 ila yüzde 70'i kadar, bu da otomobilin aynı enerji miktarıyla daha hızlı ve daha uzağa gitmesini sağlıyor.

İkincisi, otomobil gövdesinin tüm enjeksiyon kalıplı parçalarının, iyi korozyon dayanımına sahip alaşımlı enjeksiyon kalıplamadan yapılmış olması. Ayrıca çok hafif ve bir çelik otomobil gövdesinin geleneksel enjeksiyon kalıplı parçalarının ağırlığının yalnızca yüzde 50'si kadar."

LİZA, Çin'de yaşayan bir Rus

"Wuhu yazın çok sıcak ama fabrika hala nispeten rahatlatıcı bir sıcaklığı koruyabiliyor. Çok fazla enerji tüketiyor mu?"

Qİ YİSHENG, Chery Yeni Enerji'nin faz II fabrikasının üretim departmanı müdürü

"Hayır. Öncelikle fabrikamızın enerji tüketiminin yüzde 90'ı fotovoltaik enerjiden geliyor. İkincisi, konforlu bir ortam oluşturmak amacıyla klimalar için merkezi toprak kaynaklı ısı pompası sistemi kullanıyoruz ve bunun enerji tüketimi geleneksel klimaların yalnızca beşte biri kadar."

LİZA, Çin'de yaşayan bir Rus

"Gördüğümüz gibi, yeni enerjili araçlar yalnızca sürüş sırasında çevre dostu olmakla ve enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, (aynı zamanda) bu kavramlar üretim sürecine de yansıtılıyor. Wuhu'da üretilen bu yeni enerji araçlarının dünyanın daha çok yerinde görünmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhu'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Yaşayan Rus, Çin'deki Nev'lerin Yeşil Üretimine Hayran Kaldı - Son Dakika

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