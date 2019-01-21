Lizay'dan "Trendy" Cazibesi

Kendine güvenen, moda tutkunu şehirli kadının tercihi olan Lizay Trendy Collection, tasarım pırlanta ve özel kesim elmaslarıyla gelecek sezonlara da yön veriyor.

Kendine güvenen, moda tutkunu şehirli kadının tercihi olan Lizay Trendy Collection, tasarım pırlanta ve özel kesim elmaslarıyla gelecek sezonlara da yön veriyor.



Lizay, yeni dönemde mücevher akımını yakalamak isteyenlere modern çizgilerle merhaba diyor. Günün her saatinde şıklığı tamamlayacak detayları stiliyle fark oluşturan kadınlar için tasarlayan markanın yeni koleksiyonu dikkat çekiyor.



Baget kesim pırlantaların yanı sıra ince işçilikle oluşturulmuş ürün çeşitlerinin yer aldığı Lizay Trendy Collection, göz kamaştırıyor. - İSTANBUL

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