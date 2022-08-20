Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor

20.08.2022 13:27
Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor

LİZBON, 20 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz Ekonomi ve Deniz Bakanı Antonio Costa Silva Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin Portekiz'e göçü kolaylaştırmak ve "hükümetin en temel endişesi" olarak nitelendirdiği işçi kıtlığını hafifletmek için önlemler alacağını söyledi.

LİZBON, 20 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz Ekonomi ve Deniz Bakanı Antonio Costa Silva Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin Portekiz'e göçü kolaylaştırmak ve "hükümetin en temel endişesi" olarak nitelendirdiği işçi kıtlığını hafifletmek için önlemler alacağını söyledi. Silva, Portekiz'in güneyindeki Lagoa şehrinde düzenlenen 41. El Sanatları, Turizm, Tarım, Ticaret ve Sanayi Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ülkede "aktif nüfusu önemli ölçüde artırma ihtiyacı" bulunduğunu kabul ederek, bunun "ülkenin kalkınmasında son derece önemli olduğunu" söyledi. Bakan, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu ülkelerinden işçilerin girişini kolaylaştırmanın yanı sıra, Portekiz'in "işgücü fazla olan Fas, Hindistan ve Endonezya ile başka anlaşmalar" da yapmakta olduğunu belirtti. Silva, Portekiz nüfusunun kendini gerekli hızda yenilemediğini ifade ederek, Portekiz'in "demografik gerileme sürerken ekonomiyi geliştiremeyeceğini" vurguladı. Portekiz'de 2021'de yapılan sayıma göre ülkenin nüfusu son on yılda 214.286 kişi azaldı.

Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor

YORUMLAR
500
MHP'li Karakaya, İYİ Partinin açıkladığı ekonomi programını eleştirdi MHP'li Karakaya, İYİ Partinin açıkladığı ekonomi programını eleştirdi İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz: Merkez Bankaları Öngörülür ve Güvenilir Olmak Zorunda İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz: Merkez Bankaları Öngörülür ve Güvenilir Olmak Zorunda
Kaynak: Xinhua

Portekiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 13:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Portekiz İşçi Göçü Almak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement