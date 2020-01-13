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Lizbon 2020 Avrupa Yeşil Başkenti seçildi
7 saat önce
Portekiz'in başkenti Lizbon '2020 Yeşil Avrupa Başkenti' ödülünü kazandı. Avrupa Yeşil Yaprak 2019 ödülü ise İspanya'nın Cornella de Llobregat ile Hollanda'nın Horst aan de Maas şehirleri arasında paylaşıldı.
Portekiz'in başkenti Lizbon '2020 Yeşil Avrupa Başkenti' ödülünü kazandı. Avrupa Yeşil Yaprak 2019 ödülü ise İspanya'nın Cornella de Llobregat ile Hollanda'nın Horst aan de Maas şehirleri arasında paylaşıldı.
Belediyeler için son derece prestijli olan bu ödüller Avrupa Birliği Komisyonu Çevre, Deniz ve Balıkçılık Komiserliği tararfından Hollanda'nın Nijmegen şehrinde düzenlenen törenle verildi. Nijmegen bir önceki yıl ödülün sahibi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:39
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