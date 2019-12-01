Son Dakika Haberleri: Lizbon Antlaşması 10 yaşında
Son Dakika Güncel Lizbon Antlaşması 10 yaşında - Son Dakika

Lizbon Antlaşması 10 yaşında

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel'de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı.

Lizbon Antlaşması 10 yaşında, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel'de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Tarih Müzesi'nde Lizbon Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 10. yılı dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi. Törene AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde katıldı. Törende konuşan AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, "Özgürlüklerin, Avrupa projesi sayesinde elde edilen Avrupalılık kazanımları hazinesinin ve bu anlaşmanın bekçileriyiz" dedi.

Milyonlarca Avrupalının Avrupa bayrağı altında yaşadığını, ortak kimliğin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan von der Leyen, birliğin korunması için kararlı oldukları mesajını verdi.

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve AB'nin son büyük anlaşması olan Lizbon Antlaşması, başarısız bir anayasa denemesinin ardından AB üyesi büyük ülkelerin anlaşması sonucu ortaya çıkmıştı. Bugünkü Avrupa Birliği yapısının ortaya çıkmasında gelinen süreçte yapılan anlaşmaların son halkası olan antlaşma, AB üyesi ülkeler arasındaki mutabakatı ve birlik isteğini de sembolize ediyor. İlk kurucu anlaşma olan Roma Antlaşması'ndan sonra Maastricht, Amsterdam ve Nice antlaşmaları ile gelinen süreç 2003-2004 yıllarında bir anayasaya dönüştürülmeye çalışılmış, ancak mutabakat sağlanamamıştı. Bu başarısızlığın ardından antlaşma imzalanması gündeme gelmiş ve anayasa yerine geçmesi amacıyla bugüne kadar serbest dolaşım anlaşması Schengen dahil tüm yetki alanları bir çatı altına toplanmıştı. Lizbon Antlaşması'nın daha fazla birlik öngördüğü savunma ve güvenlik, istihbarat paylaşımı gibi konularda ise hala beklentileri karşılamadığı biliniyor. 10. yıl kutlamaları sürerken, bazı çevreler bu anlaşmanın şimdiden reforma muhtaç hale geldiği görüşünü savunuyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı
Ekuban 91 gün sonra kadroda Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lizbon Antlaşması 10 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]