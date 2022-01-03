Lizbon'da kruvaziyer gemisindeki 3 bin yolcu Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika

Portekiz'in Lizbon limanına 29 Aralık'ta gelen bir kruvaziyer gemisinde çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle seferlerin iptal edildiği ve yaklaşık 3 bin yolcunun ülkelerine gönderileceği açıklandı.

Portekiz Liman Kaptanı Vieira Branco, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AIDAnova adlı kruvaziyer gemisinde 31 Aralık 2021'de tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 64'e ulaştığını ve geminin işletmeciliğini yapan Alman şirketin ticari sebepler nedeniyle kalan seferleri iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Branco, yapılacak testlerin ardından sonucu negatif çıkan yolcuların havaalanına götürülerek ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Yolcuların Lizbon'dan ayrılma sürecinin 5 Ocak'a kadar sürebileceği belirtiliyor.

Mürettebatı ile 3 bin 500'den fazla kişinin olduğu kruvaziyer gemisinin programında Lizbon'dan sonra Madeira Adası'na ve oradan da Kanarya Adalarına gitmesi öngörülüyordu.