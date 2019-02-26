Lizbon Daveti

Avrupalı yöneticilerin kentteki kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle ilgili gözlem ve sunumlarını paylaştığı "Pilot Kent İzmir Final Konferansı ve Ufuk Çalıştayı"na evsahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda yaptığı çalışmaların olumlu değerlendirilmesi nedeniyle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı tarafından Lizbon'la birlikte "Yönlendirici Kent" programına davet edildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Kültür Eylem Ağı Başkanı Robert Manchin "Yerel Kültürel Yönetişim, Sivil Toplum ve Uluslararası İşbirliği: Bazı Yansımalar ve Fırsatlar",, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual de "Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Bu Perspektif Açısından İzmir'in Deneyimi" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Kültür-Sanat ve İzmir Modeli

İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Koordinatörü Doç. Dr. Serhan Ada ve Gökçe Süvari'nin sunumlarının ardından konuşanİzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Funda Erkal Öztürk, 2015 yılında İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından Sürdürülebilir Kentlerde Kü ltür toplantısına İzmir'in davet edilmesinin önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Öztürk, "15 yılı kapsayan tutarlı bir yönetim stratejisiyle İzmir'in tarihle buluşulması sağlanan projeler yaratıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatta kent ve insan arasında bir bağ kurdu. Sosyal dayanışmayı sergilemek için yeni projeler sunuldu. Bu 3 dönem pratiğinde 'İzmir Modeli' ortaya çıktı" dedi.

"Pilot Kent İzmir" sürecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kurguladığı İzmir Modeli'nin bir parçası olarak geliştiğine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ ise "Kültür dediğimiz şey, sadece sanat değil; aynı zamanda yaşam biçimdir. Uluslararası alanda birçok ilişkiye sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kent kültürünün önemli bir parçasıyız" şeklinde konuştu.

Konferans sonucunda İzmir, 3 yıl boyunca yaptığı çalışmaların olumlu değerlendirilmesi nedeniyle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı tarafından"Yönlendirici Kent" olarak Lizbon'la birlikte yeni bir sürece başlamak üzere davet edildi.

Türkiye'den tek kent İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) düzenlediği toplantıda "Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa'da Kültür 21 Çalışmaları ile Öğrenmek, Avrupa Pilot Kentler 2015-2017 Programı"na katıldı. İzmir, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi ve Avrupa Kültür Eylemi (CAE) tarafından yürütülen ve 2.5 yıl süren programa Türkiye'den katılan tek kent oldu.