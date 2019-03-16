Son Dakika Haberleri: Ljajic ve Kagawa İlk Kez Birlikte

Ljajic ve Kagawa İlk Kez Birlikte

1 saat önce

Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'inde Kagawa ve Ljajic 11'de şans buldu.

Ljajic ve Kagawa İlk Kez Birlikte, System.String[]
Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'inde Kagawa ve Ljajic 11'de şans buldu. Haftalardır 'Birlikte oynarlar mı?' denilen iki yıldız, Göztepe karşısında siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarına yön veren isimler oldu. Beşiktaş, Göztepe maçında farklı bir 11'le sahada yer aldı. İkinci yarının başından bu yana birlikte oynayıp oynayamayacağı tartışma konusu olan iki yıldız futbolcu Adem Ljajic ve Shinji Kagawa, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın sağ kanatta olduğu mücadelede Adem Ljajic sol kanatta forma giyerken, Shinji Kagawa da forvet arkasında sahaya çıktı. Kagawa ile Ljajic'in birbirlerine yakın oynamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

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