Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti.



Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adem Ljajic, etkisiz bir futbol sergiledi. Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.



Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup'u da yuhaladı.



