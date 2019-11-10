Son Dakika Haberleri: Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar...
Son Dakika Spor Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar...

Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar...

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti.

Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar..., System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti.


Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adem Ljajic, etkisiz bir futbol sergiledi. Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.


Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup'u da yuhaladı.


Vodafone Park, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:32 
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