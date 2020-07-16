Ljajic ve Umut sezonu kapattı

Beşiktaş'ta 24 Haziran'da Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in son testlerinin negatif olduğu ancak TFF protokolleri gereği sezonu kapattıkları açıklandı.



Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir kalan 2 maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 24 Haziran'da Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun son yapılan test sonuçlarının negatife döndüğü ancak TFF'nin açıkladığı protokoller doğrultusunda sezonu kapattığı açıklandı. 2 futbolcu, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez test olacak ve ardından sahalara dönebilecek. Bu süre de ligin bitiminden sonraya denk geldiği için 2 oyuncu Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.



Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir." - İSTANBUL