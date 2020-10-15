Ljubisa Tumbakovic: "Gerektiği kadar iyi oynamadık" - Son Dakika

Ljubisa Tumbakovic: "Gerektiği kadar iyi oynamadık"

15.10.2020 00:55
Ljubisa Tumbakovic:

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-2 berabere kalan Sırbistan'da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic, maçın ardından konuştu.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-2 berabere kalan Sırbistan'da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic, maçın ardından konuştu. Tumbakovic, "Gerektiği kadar iyi oynayamadık" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Sırbistan'da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Skoru korumaları gerektiğini söyleyen Tombakovic, "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sırbistan Karadağ, Teknik Direktör, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ljubisa Tumbakovic: 'Gerektiği kadar iyi oynamadık' - Son Dakika Spor

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