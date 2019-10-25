Son Dakika Haberleri: lkokul öğrencilerinden anlamlı yardım
Son Dakika Güncel lkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

lkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

1 saat önce

Öğrencilerin kolileri hazırlaması, Kargoya vermesi, Okul müdürü Ersen Çetiner'in açıklaması İlkokul öğrencilerinden anlamlı yardım BURSA (AA) – Bursa'daki NOSAB İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, kardeş okulları olan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu için yardım topladı.

Öğrencilerin kolileri hazırlaması,

Kargoya vermesi,

Okul müdürü Ersen Çetiner'in açıklaması İlkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

BURSA (AA) – Bursa'daki NOSAB İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, kardeş okulları olan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu için yardım topladı.

Okul müdürü Ersen Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda bazı projeler yürüttüklerini, bu projelerden birinin de kardeş okul projesi olduğunu söyledi.

Kosova ve Bursa'daki kardeş okullarına bugün bir yenisini daha eklediklerini belirten Çetiner, "Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Üçpınar İlkokulu kardeş okullarımızdan birisi oldu." dedi.

Çevrelerinden bazı çocukların da harçlıklarını biriktirerek bu kampanyaya dahil olduğunu aktaran Çetiner, öğrenciler arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını güçlendirmek adına yazdıkları mektupları kolilere koyarak kardeş okullarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Okullar arasında yardımlaşma ağı oluşturduklarını dile getiren 4. sınıf öğrencilerinden Ege Öztürk de aileleri, akrabaları ve arkadaşlarına projelerinden bahsederek kardeş okulları için kıyafet, kalem ve kırtasiye ihtiyaçlarını aldıklarını ifade etti.

Daha sonra hazırladıkları kolileri PTT aracına taşıyan öğrenciler, kargo aracını el sallayarak uğurladı.

lkokul öğrencilerinden anlamlı yardım

Kurtalan, Üçpınar, Bursa, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu
İş ararken KOSGEB desteğiyle genç yaşta patron oldu Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı Bursa E Tipi Cezaevi'nde mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: lkokul öğrencilerinden anlamlı yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]