Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general - Son Dakika
BBC

Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general

08.12.2020 04:07
Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general, System.String[]

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği bildirildi.

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı görevine emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği bildirildi.

Politico'nun konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, Biden'ın Austin'ı savunma politikalarını hayata geçirmesine yardımcı olacak "güvenli bir tercih" olarak gördüğü belirtildi.

Austin'in bakanlığa atanabilmesi için Kongre'den muafiyet, Senato'dan da onay alması gerekiyor.

ABD kanunları gereğince, emekli bir askerin savunma bakanlığına getirilebilmesi için ordudan ayrılmasının üzerinden en az yedi yıl geçmesi öngörülüyor. Sürenin bundan kısa olması halinde ise Kongre'den muafiyet alınması şart koşuluyor.

Austin, atamasının kesinleşmesi halinde ABD'nin ilk Afrika kökenli savunma bakanı olacak.

New York Times gazetesi, 67 yaşındaki Austin'in ordu içerisinde çok saygı duyulan ve çatışma sahalarında taktik zekasıyla bilinen bir asker olduğunu yazdı.

Irak'taki ABD güçlerinin komutanı

2016 yılında ordudan emekli olan Austin, Orta Doğu'yu çok yakından tanıyan bir isim.

Austin, 2010-11 yıllarında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.

Bu dönemde, ABD'nin Irak'taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.

Eski Başkan Barack Obama tarafından 2013 yılında ABD'nin Orta Doğu'daki tüm askeri faaliyetlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başına atandı. Bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli ABD'li asker oldu.

Austin'in CENTCOM komutanlığı dönemine Suriye'deki savaş ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele damgasını vurdu.





IŞİD'le mücadelede önemli rol oynadı

Austin, ilk etapta ABD'nin Suriye'deki silahlı muhaliflere destek ve eğitim vermesini öngören 500 milyon dolarlık "eğit-donat programını", daha sonra da IŞİD'le mücadele eden Kürt gruplara destek verilmesi süreçlerini yönetti.

Austin, Ekim 2014'te IŞİD'in Suriye'deki Kürt grupların kontrolü altındaki Kobani'ye yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı.

Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce IŞİD militanının öldürüldüğünü ve Kürtlerin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, eğit-donat programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de o dönemde savaştığını söyledi.

O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı.

Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu.

Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin "YPG ile temas halinde olduklarını" belirterek, Kürt güçlere "danışmanlık ve yardım" sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini belirtti.

Irak'ta IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da önemli rol oynayan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.

Basında yer alan haberlerde, Austin'in Türkiye ziyaretlerinde IŞİD'le mücadele konusunda atılabilecek adımları ve Suriye ile Irak'taki operasyonlarda İncirlik üssünün kullanımı konularını ele aldığı ifade edildi.

2016 yılında görevi devrederken yaptığı konuşmada IŞİD'le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ortak bir düşmana kurulmuş en büyük koalisyon" olarak tanımladı.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye'den yola çıkan Jamaika bandıralı bir gemiyi durduklarını açıkladı.

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el Mismari, Mabrouka adındaki ticari gemide dokuzu Türkiye vatandaşı, 17 kişilik mürettebat olduğunu ve henüz kargosunun aranmadığını belirtti.

Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general

Amerika Birleşik Devletleri, Lloyd Austin, Joe Biden, Emekli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun
Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu         
01:09
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık         
23:13
Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm         
22:30
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 04:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lloyd Austin: IŞİD'e karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan, ABD'nin savunma bakanı olacağı öne sürülen emekli general - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei