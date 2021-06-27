Yılın en büyük sürprizlerinden birine imza atan LNG Esports, geçtiğimiz haftalarda JDG, FPX ve son şampiyon RNG'yi mağlup ettikten sonra Invictus Gaming karşısında da dominant bir oyun sergiledi. İlk yedi maçının tamamını kazanmayı başaran Tarzan'lı LNG Esports, Worlds 2021'e göz kırpıyor.
Üçüncü haftanın ilk üç gününde oynanan karşılaşmaları sizler için daha önceki derlemiştik. Lige hayal kırıklığı ile başlangıç yapan Top Esports, performansı yükselen LGD Gaming karşısında aldığı galibiyetle biraz rahatladı. Normal sezon takımları Team WE ve Rare Atom arasındaki mücadeleyi Iboy'un önderliğinde Rare Atom kazandı.
Öte yandan Team WE'yi zorlanmadan yenip, Doinb'nin penta attığı RNG serisinde FunPlus Phoenix son LPL ve MSI şampiyonuna şans tanımadı. Beşinci haftaya gidilirken ilk dört sıradaki yerini garantiledi.
LPL 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta son 4 gün sonuçları:
Perşembe
RNG 2 — 0 Rogue Warriors
Suning 0 — 2 Edward Gaming
Cuma
Victory Five 0 — 2 Thunder Talk Gaming
Top Esports 2 — 0 LGD Gaming
Cumartesi
Team WE 1 — 2 Rare Atom
Bilibili Gaming 2 — 0 OhMyGod
FunPlus Phoenix 2 — 1 RNG
Pazar
LGD Gaming 2 — 1 Suning
Invictus Gaming 0 — 2 LNG Esports
EDward Gaming 2 — 0 JD Gaming
Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Beşinci haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Son Dakika › Gamegar › LNG Esports Invictus Gaming'i devirdi ve LPL'de 3. haftayı lider tamamladı - Son Dakika