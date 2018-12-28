Son Dakika Haberleri: Lng Rekabeti Türkiye'nin Pazarlık Gücünü Artıracak

Lng Rekabeti Türkiye'nin Pazarlık Gücünü Artıracak

50 dakika önce

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Dünyada ticaret hızla LNG’ye kayıyor. Avrupa, gazda Rusya’ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye’nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak” dedi. Schneider Elektrik Türkiye Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer’in elinden ‘Pozitif Enerji Ödülü’nü alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, dünyadaki enerji sektörü […]The post LNG rekabeti Türkiye’nin pazarlık gücünü artıracak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Lng Rekabeti Türkiye'nin Pazarlık Gücünü Artıracak, System.String[]
IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Dünyada ticaret hızla LNG'ye kayıyor. Avrupa, gazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye'nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak" dedi.

Schneider Elektrik Türkiye Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer'in elinden 'Pozitif Enerji Ödülü'nü alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, dünyadaki enerji sektörü ve bunun Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi verdi. Dünya enerji coğrafyasının hızla değiştiğini belirten Birol, "2000'li yılların başında tüketimde ilk 3 sırayı ABD, Çin ve Avrupa paylaşırken bugün sıralama Çin, ABD, Hindistan şeklinde değişti. 2030'da Avrupa, Afrika'nın altına yani beşinci sıraya inecek. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan ile birlikte dünyada ilk 3'e girdi. 2019'da özellikle gazda ABD makası açarak bir numara olacak" dedi. Dünyada ticaretin hızla sıvılaştırılmış gaza (LNG) kaydığının altını çizen Birol, "Boru hatları ile taşınan doğalgaz ile LNG rekabeti kızışıyor. Avrupa, gazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye'nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak. Gazın yüzde 90'ı sıvı halde tankerle taşınır olacak" diye konuştu. LNG'nin şampiyonlar liginde ABD, Avustralya ve Katar olduğunu dile getiren Birol, eskiden 5 ülkenin LNG ihraç ettiğini, bugün ülke sayısının 55'e çıktığını kaydetti.

Petrolde önümüzdeki dönemde oyunun adının fiyat oynaklığı olacağını dile getiren Birol, ABD'de kaya petrolü için 45-50 dolar varil fiyatının yeterli hale geldiğini ifade etti. Türkiye'nin cari denge açığında petrol ve gazın payının azalacağını anlatan Birol, yenilenebilir enerjiye dikkat çekti. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinde doğru adımlar attığına dikkat çeken Birol, "İhalelerde güneş ve rüzgar enerjisiyle ilgili teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi, üretim yapılması şartı konuldu. Bu adım, Türkiye'ye güneş panelleri ve rüzgar güllerinde teknoloji kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:35 

Rusya Federasyonu, Avrupa, Türkiye, Sektörel
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