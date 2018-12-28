Lng Rekabeti Türkiye'nin Pazarlık Gücünü Artıracak

IEA İcra Direktörü Fatih Birol
, "Dünyada ticaret hızla LNG'ye kayıyor. Avrupa
, gazda Rusya
'ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye
'nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak" dedi. Schneider Elektrik
Türkiye Orta Asya
Bölge Başkanı Bora
Tuncer'in elinden 'Pozitif Enerji Ödülü'nü alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, dünyadaki enerji sektörü ve bunun Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi verdi. Dünya enerji coğrafyasının hızla değiştiğini belirten Birol, "2000'li yılların başında tüketimde ilk 3 sırayı ABD
, Çin
ve Avrupa paylaşırken bugün sıralama Çin, ABD, Hindistan
şeklinde değişti. 2030'da Avrupa, Afrika
'nın altına yani beşinci sıraya inecek. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan
ile birlikte dünyada ilk 3'e girdi. 2019'da özellikle gazda ABD makası açarak bir numara olacak" dedi. Dünyada ticaretin hızla sıvılaştırılmış gaza (LNG) kaydığının altını çizen Birol, "Boru hatları ile taşınan doğalgaz ile LNG rekabeti kızışıyor. Avrupa, gazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye'nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak. Gazın yüzde 90'ı sıvı halde tankerle taşınır olacak" diye konuştu. LNG'nin şampiyonlar liginde ABD, Avustralya
ve Katar
olduğunu dile getiren Birol, eskiden 5 ülkenin LNG ihraç ettiğini, bugün ülke sayısının 55'e çıktığını kaydetti.
Petrolde önümüzdeki dönemde oyunun adının fiyat oynaklığı olacağını dile getiren Birol, ABD'de kaya petrolü için 45-50 dolar varil fiyatının yeterli hale geldiğini ifade etti. Türkiye'nin cari denge açığında petrol ve gazın payının azalacağını anlatan Birol, yenilenebilir enerjiye dikkat çekti. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinde doğru adımlar attığına dikkat çeken Birol, "İhalelerde güneş ve rüzgar enerjisiyle ilgili teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi, üretim yapılması şartı konuldu. Bu adım, Türkiye'ye güneş panelleri ve rüzgar güllerinde teknoloji kazandıracak" ifadelerini kullandı.
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