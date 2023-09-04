LNT Step: Geçmişten Günümüze Modanın İkonu - 550 Modeli

İlk döneminin ardından, 550 modeli arşivlerde bir köşeye kaldırıldı, ancak 2020'nin sonlarında sınırlı sayıda yeniden piyasaya sürüldü ve 2021'de tam zamanlı olarak koleksiyona geri döndü. Kısa sürede global modanın gözdesi haline geldi. 550 modelinin alçak kesimli, sade ve akıcı silueti, geç 80'lerin dayanıklı tasarımlarının temiz bir yorumunu sunarken, sağlam deri üst yapısı her dönemde klasik bir görünüm sergiliyor.

Özellikler:

• Deri üst yapısı

• Dayanıklılık ve çekiş için kauçuk taban

• Ayarlanabilir bağcık kapanışı

Boyut ve Uygunluk:

• 424.3 gram (15 oz)

• Boyut ve uygunluk rehberi

LNT Step ile Geçmişten Günümüze: 550 Modeli

LNT Step, moda dünyasında her döneme damgasını vuran 550 modeli ile unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez 1989 yılında görücüye çıkan ve basketbol sahalarından modanın en ünlü podyumlarına taşınan 550 modeli, sonraki yıllarda arşivlere kaldırılmıştı. Ancak 2020'nin sonlarına doğru sınırlı sayıda yeniden hayat buldu ve 2021 yılında ise tam koleksiyonun bir parçası olarak geri döndü. Bu etkileyici model, alçak kesimli ve zarif siluetiyle geçmişin güçlü tasarımlarını çağdaş bir yorumla birleştiriyor. Dayanıklı deri üst yapısı ise her dönemde şıklığın ve konforun sembolü olmaya devam ediyor.

LNT Step olarak, 550 modelini sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Modanın geçmişini günümüze taşıyan bu özel ayakkabı, her adımda tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. Deri üst yapısı, kauçuk tabanı ve ayarlanabilir bağcık kapanışıyla mükemmel uyumu sunan bu model, LNT Step'in eşsiz koleksiyonunda yer alıyor. Siz de stilinizi yükseltmek ve kaliteli tasarımlara sahip olmak için LNT Step'in online satış platformunu ziyaret edebilirsiniz. 550 modeli gibi eşsiz ürünlere sahip olmak için hemen harekete geçin!