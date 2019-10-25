Son Dakika Haberleri: Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı
Son Dakika Dünya Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı

Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı

14 dakika önce

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırdı.

Lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank ile olan anlaşmasını sonlandırdı, System.String[]

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırdı.


ABD'nin ekim ayı başında Suriye'den çekileceğini açıklamasından sonra Türkiye Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış ve hemen ardından İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank ile ilgili iddianame hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:29 
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