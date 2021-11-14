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KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

14.11.2021 11:29

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi, turkuaz renkli çayı ve rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak değerlendirilen Valla Kanyonu çıkışında başlayıp, yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Küre Dağı Milli Parkı'nda bulunan vadi, biyoçeşitliliği, endemik türleri ve yaban hayatıyla çok özel bir alan olmanın yanı sıra sonbahar aylarında görsel şölen sunuyor. Zaman zaman 1200 metreyi bulan derinliğe sahip vadinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın turkuaz renkli suyu, her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

Vadiden geçen suda yazın serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapabiliyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Loç Vadisi'nin dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nun çıkışından başladığına işaret eden Keleş, "Kanyon içinden akan Devrekani Çayı'nın etrafı bir sürü doğal güzelliklerle çevrili. Dünyanın en kaliteli kayın ağaçları burada. En güzel ilkbahar ve en güzel sonbahar burada yaşanıyor. Birçok doğa fotoğrafçısı ve doğaseverin bulmak istediği her türlü güzellik burada mevcut." dedi.

"Loç Vadisi ölmeden önce görülecek en güzel yerlerden biri"

Vadideki renklerin görülmesi gerektiğini anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Loç Vadisi'ne gelen insanlar, öncelikle sesini duyduğumuz çayın güzelliği, berraklığı ve turkuaz renkli gölleri ile karşılaşacaklar. Bu büyülü nehir yaklaşık bin metrelik derinlikteki vadinin içinde akarken bir sürü gölcükler oluşturuyor. Buraya gelenler o gölcüklerde yaşayan kırmızı renkli alabalıkları, çay balıkları gibi güzellikler göreceklerdir. Bu vadiye gelenler sarı, kırmızı ve kahverengi renkleri ile çınar ağaçları ve kayınlar ile karşılaşacaklar. Loç Vadisi ölmeden önce görülecek en güzel yerlerden biri."

Vadideki Hamitli köyünde yaşayan Zafer Kecin ise "Köyümüzün doğası ve çevresini sahiplenmeye çalışıyoruz. Burası keşfedilmemiş, bakir bir bölge. Vadi çevresinde 4 köy var. Fotoğraf tutkunları geliyor, yaz ayları kamp için gelen oluyor. Gruplar halinde geliyorlar. Loç Vadisi'nde sonbahar güzel yaşanıyor. Doğa renk cümbüşünde. Biz, köylüler de meyvelerimizi topluyoruz. Sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor burada." diye konuştu.

KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor
KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Küre Dağı, Kastamonu, Sonbahar, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Loç Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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