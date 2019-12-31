Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı - Son Dakika Dünya

Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı

6 saat önce

Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.

Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı, System.String[]

Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.


Havacılık alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan LMT.N, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine 134 adet F-35 jeti üretip teslim ettiklerini bildirdi.

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Lockheed Martin, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 
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