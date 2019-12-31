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Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı
6 saat önce
Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.
Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.
Havacılık alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan LMT.N, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine 134 adet F-35 jeti üretip teslim ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05
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