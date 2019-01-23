Son Dakika Haberleri: Lockheed Martin'den 542 Milyon Dolarlık Savunma Anlaşması

Lockheed Martin'den 542 Milyon Dolarlık Savunma Anlaşması

1 saat önce

Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı ile, F-35 savaş jetlerinin yedek parçaları ve ikincil teçhizatlarının üretimi konusunda 542 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Lockheed Martin'den 542 Milyon Dolarlık Savunma Anlaşması, System.String[]
Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı ile, F-35 savaş jetlerinin yedek parçaları ve ikincil teçhizatlarının üretimi konusunda 542 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde yapılacak olan üretim 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanacak. Lockheed Martin, F-35'i kullanacak ABD ordusunun çeşitli bölümlerinin yanı sıra yabancı alıcılar için de üretim yapacak.

Haber, Singapur'un geçen hafta yaptığı duyuruların ardından F-35'in F-16'larının yerine iyi bir aday olacağını söyledi. Lockheed Martin, Aralık sonunda Pentagon ile benzer bir sözleşme imzalamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Lockheed Martin, Ekonomi
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