Loda Mobilya, Tasarımda İtalyan Rüzgarı Estiriyor

Tasarımlarında İtalyan esintilerini taşıyan ve Ege Bölgesi bayiliğini sektörün deneyimli ismi İzmirli işadamı Can Serçe'nin üstlendiği Loda Mobilya , açılışa özel indirim kampanyasıyla evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar sunuyor.Küçük yaşlardan itibaren mobilya sektöründe önemli deneyimler kazandığını belirten Can Serçe, 2019 yılı başında Türkiye 'nin en kaliteli mobilya markalarından biri olarak öne çıkan Loda Mobilya'nın Ege Bölgesi bayiliğini aldıklarını; seçkin ve kaliteli ürünleri müşterilerle buluşturduklarını söyledi.Yurtiçi ve yurtdışında toplam 30 mağazaları bulunduğunu kaydeden Serçe, ürünlerin ünlü tasarımcılar ve kaliteli materyallerle hazırlanarak İtalyan stilini yansıttığını dile getirdi.Sektöründe yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olma özelliğiyle tanınan Loda Mobilya'nın modern ve loft mobilya tarzıyla beğeni topladığını kaydeden Can Serçe, "Loda, yatak odaları, yemek odaları, koltuk grupları, TV üniteleri ve mobilya aksesuarları üreterek müşterilerine "Konsept Mobilya" üretim anlayışıyla hizmet veriyor. Kurumsal yapısı, özgün tasarımları, kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre ölçülendirilebilen mobilyalarıyla sektörde önemli bir konuma sahip. Loda'nın geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ürünlerde hazır malzeme kullanılmıyor. İthal kumaşlar, metal, hazeran ve mermer gibi materyallerle tasarlanan mobilyalar hem şık, hem de konforlu oluşuyla tercih ediliyor" diye konuştu. Açılışa özel bir indirim kampanyası da düzenlediklerini hatırlatan Serçe, "Şu anda yüzde 10'luk KDV indirimine ek açılışa özel avantajlı fırsatlar da sunuyoruz. Haziran ayına dek sürecek bu kampanya tüm ürünler için geçerli olacak" bilgisini verdi.Hem konut, hem de restoran, kafe ve otel gibi kurumsal müşterilere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini de kaydeden Can Serçe, inşaat firmalarının örnek dairelerinin dekorasyonu konusunda da çözüm ortaklığı yapmak için görüşmelerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Anahtar teslim yenileme projeleriSektörde hizmet kalitesini yükseltmek adına Moa Mimarlık firmasını kurduklarını anlatan Can Serçe, konut satışlarının azalmasıyla birlikte gayrimenkul sahiplerinin mevcut konutlarını yenileyerek gayrimenkullerinin değerlerini artırmaya yöneldiğini söyledi.Serçe sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir ve çevresindeki projelerde örnek uygulamalara imza atarken; mimarlarla olan işbirliklerimizi de sürekli geliştiriyoruz. A'dan Z'ye yenileme projelerinde de Moa tarzı giderek yaygınlaşacak. İç mimarlık ve tasarım hizmetleriyle konutları modern ve şık bir görünüme kavuştururken; yenileme projeleriyle mekanların değerini de artırıyoruz. Dekorasyon ve yenilemede anahtar teslim uygulamaların önemi giderek artıyor. Biz sektörde emin ve ağır adımlarla büyümek için yola çıktık. 2020 yılında çok katlı bir showroom binasını da hizmete sunmak istiyoruz." - İZMİR