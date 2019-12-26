Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı - Son Dakika
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Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün süren lodos nedeniyle uçan veya dönen antenler, tamircilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu.

Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün süren lodos nedeniyle uçan veya dönen antenler, tamircilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bu durumdan memnun olan çatı tamircileri, "Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor" dedi.

İnegöl'de anten tamircileri, lodos nedeniyle zarar gören antenleri tamir etmek için mesai yaptı. Anten tamircisi Mustafa Güden, "Doğal bir afet olmasa da yılda 2 sefer oluyor. Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor. 2 gündür yoğun şekilde anten ayarı yapıyoruz. Aşırı rüzgardan çanak antenler yerinden çıkıyor. Onları tamir ediyoruz. Oldukça yoğunuz" dedi.

ÇATILARDA TEHLİKE

Anten tamirinin oldukça riskli olduğunu ifade eden Güden, "Oldukça zor. Kimseye tavsiye etmiyorum. Kimse çatısına çıkıp anten ayarı yapmasın, çok tehlikeli. Artık anten tamiri özel aletlerle yapılıyor. Çatılarda bu işi yapmak zor oluyor. Yılladır çatılarda olduğumuz için bu konuda tecrübeliyiz. Bunu usta olmayan kişi yapamaz. Riskli bir iş, özellikle yağmurlu havalarda çatılar kaygan oluyor. Her işi bir bilene yaptırmak lazım" ifadelerini kullandı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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