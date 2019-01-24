Son Dakika Haberleri: Lodos Bodrum'u Vurdu

Lodos Bodrum'u Vurdu

10 dakika önce

Lodos Bodrum'u vurduMUĞLA - Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hız 80 kilometreye ulaşan Lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Lodos Bodrum'u vurdu

MUĞLA - Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hız 80 kilometreye ulaşan Lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Dün Akşam saatlerinde güneybatı yönünden gelen Lodos'un hızı zaman zaman 80 kilometeye kadar ulaştı. Kıyı kesimlerini vuran Lodos nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmeleri girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı.
Lodosla gelen dev dalgalar, sahilde bulunan bazı restoran, bar ve bazı otellerin alt katların da hasara yol açtı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum- İstanköy (Kos) ve Bodrum - Datça feribot seferleri yapılamadı.
Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Lodosla başlayan sağanak yağış da cadde ve sokakları sular altında bıraktı. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodos ve sağanak yağışın bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.
Öte yandan bir yelkenli tekne ise fırtınaya denizde yakalandı. Limana girmek için uzun uğraşlar veren tekne dalgalarla mücadelesi dikkatlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

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