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Lodos Bursa'yı uçurdu - Son Dakika

Lodos Bursa'yı uçurdu

29.11.2021 12:27
Lodos Bursa'yı uçurdu

Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı.

Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, şehir için ulaşımı sağlayan tramvay uçan çatının altında kaldı. Lodos özellikle merkez Osmangazi ilçesinin yanı sıra şehrin doğusunda Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili oluyor

Bursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çekirge mahallesinde bir çay bahçesinin demir tentesi havalanıp cadde üzerindeki bir aracın üzerine düştü. Camları kırılan otomobilin tavanı tente sebebiyle çöktü. Şehrin özellikle doğum kesimlerinde etkili olan fırtına çok sayıda evin çatısını uçurdu.

Arabayatağı pazar yerinde de tezgahların üzerindeki şemsiyeler ve naylon örtüler rüzgar yüzünden havalandı. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir evin çatısı fırtına sebebiyle havalanıp arka sokağa uçtu. O sırada sokaktan geçen birinin olmaması facianın önüne geçti.

Arabayağında oluşan küçük çaplı hortumun ortasında kalan sürücüler araçlarına çarpan taş ve çeşitli malzemeler yüzünden trafikte panik yaşadı. Geçtiğimiz yılda çatıların uçtuğu çok sayıda aracın zarar gördüğü 1 kişinin de yaralandığı Otosansit bölgesinde yine bir çatı havalanarak cadde üzerine düştü. Bu sefer şans eseri yaralanan ve zarar gören araç olmadı. Şehrin bir çok yerinde fırtına sebebiyle bir birine değen elektrik telleri sebebiyle oluşan şelale vatandaşları korkuttu.

Tramvayın üzerine çatı düştü

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde uçan bir çatı, Muammer Sencer Polis Merkezi yanında hareket halindeki tramvayın üzerine düştü. Maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük korku yaşadı. Tramvay, çatının kaldırılmasıyla yoluna devam etti

Uçak iniş yapamadı

Öte yandan aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon Bursa seferini yapan uçak Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Anadolu Jet tarafından Trabzon'dan kalkan uçak aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Yenişehir'e iniş yapamazken Ankara'ya inmek için geri döndü.

Yetkililer Salı günüde devam etmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı. - BURSA

Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu
Lodos Bursa'yı uçurdu

Tramvay, Tragger, Fırtına, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lodos Bursa'yı uçurdu - Son Dakika


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