Lodos dalgaları Küçükkuyu sahillerini dövdü - Son Dakika

Lodos dalgaları Küçükkuyu sahillerini dövdü

Lodos dalgaları Küçükkuyu sahillerini dövdü
Son Güncelleme: 12.01.2021 21:45

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde etkili olan lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahilleri dövdü.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde etkili olan lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahilleri dövdü.

Çanakkale'de 2 gün boyunca etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde de fazlasıyla hissedildi. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahilleri adeta dövdü. Rıhtımı aşan deniz suları evlere kadar ulaştı. Küçükkuyu Beldesi sahilinden geçen Çanakkale- İzmir karayolu da lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle kısmen sular altında kaldı. Trafikte seyreden araçlar karayoluna dolan deniz suyu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Küçükkuyu, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lodos dalgaları Küçükkuyu sahillerini dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lodos dalgaları Küçükkuyu sahillerini dövdü - Son Dakika
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