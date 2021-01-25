Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (4) - Son Dakika

Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (4)

Lodos fırtınası, Çanakkale\'de deniz ulaşımını aksatıyor (4)
Son Güncelleme: 25.01.2021 22:30

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFELERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale'de, gün boyunca etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFELERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de, gün boyunca etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Gökçeada ve Bozcaada'da birçok feribot seferi yapılamadı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın da Kuzey Ege Denizi'nde etkisini devam ettirmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle; bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre yarın; Bozcaada'dan saat 11.00 ve 17.00, Geyikli'den saat 14.00 ve 18.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE,


Kaynak: DHA

Çanakkale, Bozcaada, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (4) - Son Dakika
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