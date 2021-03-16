Fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor - Son Dakika

Fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor
16.03.2021 20:01
Fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor Lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu Kuzey Ege'de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü.
Fırtınası Kuzey Ege'de etkili oluyor
Lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu
BALIKESİR - Kuzey Ege'de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.
Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor.
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