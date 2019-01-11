Son Dakika Haberleri: Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisini Gösteriyor (Ek)

Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisini Gösteriyor (Ek)

28 dakika önce

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisini Gösteriyor (Ek), System.String[]


 

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor. 

 

Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. 

 

Lodosun etkisi, Avrupa yakasında da görüldü. Cankurtaran sahil yolu kıyılarında lodos nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:44 Kaynak: DHA

Moda, Kadıköy, İstanbul, Güncel
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