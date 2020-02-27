Lodos hayatı felç etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lodos hayatı felç etti - Son Dakika

Lodos hayatı felç etti

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Lodos hayatı felç etti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.


İnegöl'de dün gece esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bıraktı, sokağa çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Saatteki hızı 40 kilometreye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü. Sokağa çıkanlar şiddetli rüzgarla birlikte yürümekte zorlandı. Cadde ve sokaklarda kartonlar, poşetler havada uçuştu. Belediye temizlik görevlileri bölgede temizlik çalışmaları yaptı. Öte yandan bazı bölgelerde elektrik tellerin kopması sonucu kısa süreliğine elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer dışarı çıkan vatandaşları uyararak, "Bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin" dedi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Saman fiyatları artınca besiciler zor durumda kaldı
İzmir'de ortaya çıkan Robin Hood, bir marketteki 17 bin liralık veresiye borcunu kapattı Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lodos hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]