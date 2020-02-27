Lodos hayatı felç etti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yan lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.



İnegöl'de dün gece esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bıraktı, sokağa çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Saatteki hızı 40 kilometreye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü. Sokağa çıkanlar şiddetli rüzgarla birlikte yürümekte zorlandı. Cadde ve sokaklarda kartonlar, poşetler havada uçuştu. Belediye temizlik görevlileri bölgede temizlik çalışmaları yaptı. Öte yandan bazı bölgelerde elektrik tellerin kopması sonucu kısa süreliğine elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer dışarı çıkan vatandaşları uyararak, "Bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin" dedi. - BURSA