Son Dakika Haberleri: Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor

Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor

1 saat önce

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor, System.String[]
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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