Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor
3 dakika önce
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:24 Kaynak: DHA
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