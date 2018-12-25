Lodos İstanbul'da Hava Ulaşımını Aksatıyor

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Atatürk Havalimanı'nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor. - İstanbul

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