Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu - Son Dakika

İSTANBUL'da dünden beri etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Bazıları da dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, etkisini bugün de sürdürüyor. Lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. dev dalgalar bazıları için de fon oluşturdu. Fotoğraf meraklıları dev dalgalar arasında fotoğraf çektirdi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. Lodos nedeniyle yapılamayan seferler;

UZUN BOĞAZ TURUKADIKÖY - KARAKÖY - EMİNÖNÜÜSKÜDAR - KARAKÖY - EMİNÖNÜKADIKÖY - BEŞİKTAŞİSTİNYE - ÇUBUKLU ARABALIBOSTANCI - KARAKÖY - KABATAŞBOSTANCI - ADALARKABATAŞ - ADALARADALAR - BEŞİKTAŞ

ORTAKÖY - ÜSKÜDAR - KADIKÖY

- İstanbul