Lodos Okul Bahçesindeki Ağacı Devirdi

Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle bir okulun bahçesindeki ağaç devrildi.

Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle bir okulun bahçesindeki ağaç devrildi. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli lodos, Demirtaşpaşa İlkokulu bahçesinde bulunan bir ağacı devirdi. O esnada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Okul bahçesine devrilen ağaç maddi hasara sebep oldu. - BURSA

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