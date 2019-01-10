Lodos Okul Bahçesindeki Ağacı Devirdi
2 saat önce
Lodos okul bahçesindeki ağacı devirdiBURSA - Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle bir okulun bahçesindeki ağaç devrildi.
Lodos okul bahçesindeki ağacı devirdi
BURSA - Bursa
'da şiddetli lodos sebebiyle bir okulun bahçesindeki ağaç devrildi. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi.
Olay, merkez Osmangazi
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli lodos, Demirtaşpaşa İlkokulu bahçesinde bulunan bir ağacı devirdi. O esnada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Okul bahçesine devrilen ağaç maddi hasara sebep oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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