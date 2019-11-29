Son Dakika Haberleri: Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu
Son Dakika Güncel Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu - Son Dakika

Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.


Akşam saatlerinde Edremit Körfezi'nde başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar sebebiye sahiller boşaldı. Lodos Edremit'in sahil kesimlerinde saatte 71 kilometre hıza ulaştı. Sahillerde dev dalgalar oluştu. 3 metreyi bulan dalgalar birçok kişinin ilgisini çekti. Hava sıcaklığı da lodosun tesiriyle 17 dereceye kadar yükseldi. Lodos fırtınasının öğme saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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