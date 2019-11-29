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Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde Edremit Körfezi'nde başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar sebebiye sahiller boşaldı. Lodos Edremit'in sahil kesimlerinde saatte 71 kilometre hıza ulaştı. Sahillerde dev dalgalar oluştu. 3 metreyi bulan dalgalar birçok kişinin ilgisini çekti. Hava sıcaklığı da lodosun tesiriyle 17 dereceye kadar yükseldi. Lodos fırtınasının öğme saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. - BALIKESİR
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