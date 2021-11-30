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Lodos şehri birbirine kattı - Son Dakika

Lodos şehri birbirine kattı

30.11.2021 14:27
Lodos şehri birbirine kattı

Lodos şehri birbirine kattı Kocaeli'de dün etkili sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve şiddetini sürdüren fırtına sebebiyle bir çok çatı uçtu, evleri su bastı, ağaçlar köklerinden söküldü.

Lodos şehri birbirine kattı

KOCAELİ - Kocaeli'de dün etkili sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve şiddetini sürdüren fırtına sebebiyle bir çok çatı uçtu, evleri su bastı, ağaçlar köklerinden söküldü.

Meteoroloji'nin hava raporunda, yurdun birçok kesiminde etkili olacağı duyurulan lodos, dün sabah saatlerinde birçok kentte hissedildi. Kocaeli'de yağmuru ve soğuk havayı beraberinde getiren şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentte lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinde etkisini gösteren, gece saatlerinde de ise şiddetini artıran rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları, minareleri, tabelaları devirdi, tekneleri batırdı. Aynı zamanda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı. Kent genelinde toplamda 195 olayın meydana geldiği gün boyunca, 8 kişi yaralandı, 1 kişi ise çatıdan düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verilen Kocaeli'de, şiddetli rüzgarın bugün de etkili olması bekleniyor.

Valilikten uyarı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"30 Kasım 2021 Salı günü (bugün) geç saatlere kadar devam edecek rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"

Meteoroloji, Kocaeli, Fırtına, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lodos şehri birbirine kattı - Son Dakika


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