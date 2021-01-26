Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu - Son Dakika

Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu

26.01.2021 16:54

Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi.

Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

Edremit'in Akçay, Altınkum, Güre ve Altınoluk Sahillerinde lodos fırtınası etkili olmaya devam ediyor. Saatte 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar sahillere vurdu. Dev dalgaları izlemek için bir çok kişi sahillere gitti. Kuzey Ege'de deniz trafiğinde de zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu
Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu
Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu
Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu

Balıkesir, Edremit, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lodos şiddetlendi, dev dalgalar sahillere vurdu - Son Dakika


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