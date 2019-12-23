Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika
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Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu

6 saat önce

-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar -Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

-Denizden kıyıya vuran dev dalgalar

-Şiddetli rüzgarın ağaçları savurması İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte lodosun şiddeti artarken, deniz kenarında çöp birikintileri oluştu.

Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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