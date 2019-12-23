Lodos Silivri'de teknelere zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lodos Silivri'de teknelere zarar verdi - Son Dakika

Lodos Silivri'de teknelere zarar verdi

6 saat önce

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle tekne ve kayıklar zarar görürdü.

Lodos Silivri'de teknelere zarar verdi, System.String[]

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle tekne ve kayıklar zarar görürdü. Lodos sebebiyle dev dalgalar meydana geldi.


Akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ettiren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle Silivri'de dev dalgalar meydana geldi, deniz kenarında çöp birikintileri oluştu. Lodos nedneiyle bazı tekne ve kayıklar da zarar gördü. Vatandaşlar, zarar gören tekne ve kayıklarını vinç ve çekici yardımıyla sahilden alıp tamire götürdü. - İSTANBUL

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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