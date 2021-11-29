Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı - Son Dakika

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı
Yola saçılan simitleri vatandaşlar topladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda lodos nedeniyle devrilen ekmek teknesinin altında kalan simitçi ağır yaralandı.
Olay Burhaniye mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei(56), simit aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti. 70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi, ağır yaralandı.
Yardıma koştular
Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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