Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı - Son Dakika

Olayı gören vatandaşlar, aracı kaldırıp simitçiyi kurtardılar. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar, yola saçılan simitleri toplayıp, muhafaza ettikleri aracın içerisine koydular. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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