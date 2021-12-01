LODOS SONRASI TADİLAT YAPILAN BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Sultangazi'de lodos sebebiyle hasar gören bir binanın çatısı tadilat yapılırken alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Şiddetli lodos nedeniyle çatısı uçan binada tadilat yapılırken yanıcı maddeler tutuştu. Alevler bir anda çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.