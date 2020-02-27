Lodos trafiği tehlikeye düşürünce devreye jandarma girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lodos trafiği tehlikeye düşürünce devreye jandarma girdi - Son Dakika

Lodos trafiği tehlikeye düşürünce devreye jandarma girdi

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde lodos nedeniyle koparak yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan ağaç dalları jandarma ekipleri yoldan kaldırıldı.

Lodos trafiği tehlikeye düşürünce devreye jandarma girdi, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde lodos nedeniyle koparak yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan ağaç dalları jandarma ekipleri yoldan kaldırıldı.


Kentte öğleden sonra etkisini arttıran ve ilçede hızı zaman zaman 50 km'ye kadar çıkan lodostan dolayı Medet Mahallesi yakınlarında ağaçların dalları kırılarak Denizli- Muğla karayoluna düştü. Bunu gören jandarma ekipleri ise gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yoldaki ağaç dallarını tek tek topladı. Özellikle sürücüler açısından tehlike arz etmeye başlayan yoldaki ağaç dalları sonrasında bölgeye gelen belediye ekipleri jandarma tarafından kaldırıldıkları yerlerden alındı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Tavas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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