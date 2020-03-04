Lodos uyarısı, göçmenlerin geçişini engelledi - Son Dakika
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Lodos uyarısı, göçmenlerin geçişini engelledi

7 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için sıklıkla kullandığı Pırlanta Koyu, kuvvetli lodos uyarısının ardından bugün boş kaldı.

Lodos uyarısı, göçmenlerin geçişini engelledi, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için sıklıkla kullandığı Pırlanta Koyu, kuvvetli lodos uyarısının ardından bugün boş kaldı.

Türkiye'nin yurt dışına geçmek isteyen göçmenler konusunda 'açık kapı' politikası izleme kararının ardından göçmenler, Edirne'deki kara sınır kapıları ile Ege Denizi'ne akın etmeye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki, Sakız Adası'na yakın Pırlanta Koyu, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için sıklıkla kullandığı koy oldu. Çeşme açıklarında bugün kuvvetli lodos olacağı ve rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı üzerine Pırlanta Koyu'na geçiş için göçmen gelmedi. Jandarma ekipleri ise bölgede devriye görevini yerine getirdi.Öte yandan koyda, göçmenlerden kalan battaniye ve kıyafetler olduğu görüldü.


Değerli Taş, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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