Lodos ve aşırı yağış su baskınlarına sebep oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sahilde dev dalgalara yol açarken, ilçede birçok yeri su bastı



Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran lodos fırtınası beraberinde yoğun sağanak yağışları getirdi. Edremit'in birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Çarşamba pazarında yağışa yakalanan vatandaşlar suların içinde aleşveriş yapmak zorunda kaldı. Altınoluk Mahallesi'nde ise dev dalgalar sahillere vurdu. Sahil yolu sular altında kaldı. Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - BALIKESİR