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Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı - Son Dakika

Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

29.11.2021 18:42

Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle, megakentin trafiği adeta felç oldu.

Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor

İSTANBUL - İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle, megakentin trafiği adeta felç oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti. İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma

noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

istanbul büyükşehir belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Lodos, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 78'e ulaştı - Son Dakika
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