Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler - Son Dakika
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Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler

6 saat önce

Beşiktaş'ta kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi.

Beşiktaş'ta kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti.

Arnavutköy'de kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti.

Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu Biz üçümüz yüzücüyüz, bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna dedi.

Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler

Arnavutköy, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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