Lodosla dans eden sörfçüler görsel şölen sundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lodosla dans eden sörfçüler görsel şölen sundu - Son Dakika

Lodosla dans eden sörfçüler görsel şölen sundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 45 kilometreyi bulan lodosu fırsat bilenler, sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Lodosla dans eden sörfçüler görsel şölen sundu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 45 kilometreyi bulan lodosu fırsat bilenler, sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçesi'nde, bugün saat 11.30 sıralarında yükselen dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki  Halk Plajı'na geldi. Uçurtma kayakları ve uçurma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos ile adeta dans etti. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan 4 sporcu da ilçe körfezini renklendirdi.

Sörfçülerin, zaman zaman etkisini artıran rüzgar ile dengelerini kaybedip, suya düşmeleri izleyenleri heyecanlandırdı. İki saat süreyle dalgalarla dans eden sörfçüler, anın keyfini doyasıya çıkardı. sahildekiler, sörfçülerin heyecan dolu mücadelesini, cep telefonuyla videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sörf yapanları izleyen Gül Kızıl, "Bu rüzgaarda bzler düz yolda zor yürürken, sörfçüler adeta dalgaların arasında dans ediyor. Heyecanlı anlar yaşatıyorlar, güzel bir sporö dedi. Saat 14.00 sıralarında lodos etkisini kaybetti.


Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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