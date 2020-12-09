'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!' - Son Dakika

'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!'

09.12.2020 11:02
'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!', System.String[]

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobanın olduğu odada yatılmaması gerektiğini söyledi.

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobanın olduğu odada yatılmaması gerektiğini söyledi. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden bahseden İlgün, "Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür" diyerek vatandaşları uyardı.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgiler, kullanım hataları ve ihmaller sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler olduğunu ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. İlgün, "Ülkemizde özellikle, güneybatı yönünden esen lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır" dedi.

"LODOSLU HAVALARDA KESİNLİKLE SOBA YAKILMAMALI"

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Uzm. Dr. İlgün, şöyle konuştu: "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalı, soba aşırı doldurulmamalı, yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmamalı, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmamalı, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmamalı, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Ayrıca bacaların, çatıların en üst seviyesinin 50-80 santimetre üzerinde olması gerekir. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür."

(Sadık Cangel/İHA)

Şehzadeler, Lodos, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor         
10:49
Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:35:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei