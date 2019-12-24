Lodoslu havalarda soba zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Lodoslu havalarda soba zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika

Lodoslu havalarda soba zehirlenmelerine karşı uyarı

6 saat önce

MANİSA'da Kula İlçe Sağlık Müdürü Güldane Kaçar, karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun lodoslu havalarda yakılan kömür sobalarından kaynaklandığını belirterek, sobanın değil ihmalin ölümlere yol açtığını söyledi.

Lodoslu havalarda soba zehirlenmelerine karşı uyarı, System.String[]

MANİSA'da Kula İlçe Sağlık Müdürü Güldane Kaçar, karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun lodoslu havalarda yakılan kömür sobalarından kaynaklandığını belirterek, sobanın değil ihmalin ölümlere yol açtığını söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Güldane Kaçar, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Kaçar, " Türkiye'de özellikle, Güneybatı yönünden esen lodos rüzgarı nedeniyle her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır" dedi.

'LODOSLU HAVADA SOBALI ODADA YATILMAMALI'

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemleri de aktaran Kaçar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmeli. Baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde, düzenli olarak dışarı verildiğinden emin olunmalı. Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunmalı. Kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalı. Soba aşırı doldurulmamalı. Yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmamalı. Yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmamalı. Lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmamalı. Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalı. Çünkü karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu lodoslu havalarda yakılan kömür sobalarından kaynaklanmakta. Bacaların, çatıların en üst seviyesinin 50- 80 santimetre üzerinde olması gerekir."

'SOBA DEĞİL, İHMAL ÖLDÜRÜR'

Karbonmonoksit kaçağından şüphelenilmesi halinde yapılması gerekenleri dile getiren Kaçar, şunları kaydetti: "Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 Acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin. Ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür."


Kula, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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