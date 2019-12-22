Lodosta devrilen ağacın altında kaldı - Son Dakika
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Lodosta devrilen ağacın altında kaldı

6 saat önce

Bursa'da parkta oturan adam, şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı.

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Bursa'da parkta oturan adam, şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı.


Olay, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşevler Caddesi üzerinde bulunan bir parktaki bankta oturan E.A., şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ne olduğunu anlamayan adam, kendi imkanlarıyla devrilen ağacın altından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ağacın devrildiği parkın etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı ambulansa alarak tedavi etti. İlk tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.


"Bir anda çatırdama sesi geldi"


Ağacın devrildiği esnada şans eseri yoldan geçerek olayı gören gençler, "Parkın kenarında bulunan yoldan geçerken bir anda çatırdama sesi geldi ve daha sonra bir adam bağırmaya başladı. Sesin geldiği yere doğru gittiğimizde lodos nedeniyle devrilen ağacın altında bir adamın olduğunu gördük. Bu adam daha sonra kendi imkanlarıyla ağacın altından çıktı. Çıktıktan sonra ambulansı çağırdılar ve gelen ambulans kanlar içerisindeki adamı alarak tedavi etti" diye konuştu. - BURSA

Konak, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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